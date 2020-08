Oroscopo Paolo Fox oggi 8 agosto 2020/ Scorpione, Vergine, Bilancia, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2020: Scorpione, Vergine

Diamo uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox per altri due segni. Scorpione: si cerca un po’ di tranquillità. Sabato è interessante, ma domenica è pesante. Si deve pensare alle persone che vogliono bene, senza preclusione si deve pensare ai sentimenti con Venere da ieri positiva. E’ opportuno allargare il giro di conoscenze.

Vergine: superando due giornate difficili si può puntare su un weekend di recupero netto. Il cielo è buono anche per l’anno in generale anche se il destino ha portato difficoltà per tutti, non prevedibili. In una situazione difficile c’è forza. Chi è protetto riesce meglio degli altri.

Oroscopo: Bilancia e Cancro cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Andando avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox ecco altri due segno. Bilancia: si è sempre sotto stress con questa situazione che finirà presto. Agosto deve essere trattato bene come mese. Si deve essere cauti in amore. Quando mancano situazioni stabili e si deve iniziare a pensare il futuro in maniera nervosa è normale che ci siano tribolazioni.

Cancro: può essere il mese dell’amore ritrovato o riconosciuto, arrivano stelle importanti. Chi cerca di avere un figlio potrebbe avere qualche stella in più. Può essere il mese del recupero. Prudenza solo se il cuore è ostinato. Se si ama una persona che è testarda non è che le stelle buone la cambiano, ma si sarà più pazienti.

