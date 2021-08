Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2021/ Ariete, Sagittario, Leone: le previsioni

Che domenica sarebbe senza l’oroscopo Paolo Fox? In realtà non c’è giorno senza le previsioni dell’astrologo, che come sempre le ha spiegate nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci concentreremo sulle indicazioni di oggi, domenica 8 agosto 2021, per i segni di Fuoco, quindi le previsioni riguarderanno i nati Ariete, Sagittario, Leone. Se siete curiosi di scoprire che giornata vi aspetta, proseguite pure con la lettura…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda i nati sotto il segno dell’Ariete consiglia di sfruttare questa buona Luna e questo cielo, che rivela delle sensazioni speciali. L’Ariete è sempre molto coinvolto dalle proprie emozioni: talmente coinvolto, talmente furente, talmente focoso che spesso coinvolge anche quelli che gli stanno intorno ed ecco perché chi sta con un Ariete non si annoia mai e forse a volte si sente preso da una centrifuga di emozioni, sensazioni, che non è sempre facile gestire. Ora potresti mettere il muso lungo anche con un gruppo di lavoro, nel senso che, se non ti sta bene una proposta, puoi dire no. Diciamo che sei diventato ancora più coraggioso o stai semplicemente ritrovando le tue forze.

Ora è il momento delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per i Sagittario. Questa è una Luna importante, il vigore non manca. Quello che non piace all’astrologo di questo cielo è una visione distratta dei sentimenti, perché un giorno pensi che sia giusto fare una scelta, il giorno dopo non sei più convinto di quello che pensi, o magari se devi portare avanti un progetto di coppia, sei contento della persona al tuo fianco ma ci sono stati tanti impicci. Anche una data, un evento, potrebbe essere stati rimandati. Le nuove storie che hanno bisogno di conferme da metà agosto avranno di più.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox per quanto concerne i segni di Fuoco si chiude con le previsioni per il Leone, che non deve dare spazio a problemi, a meno che non sia direttamente coinvolto da situazioni che riguardano la famiglia o il lavoro. La cosa che piace di più all’astrologo di questo cielo è Venere, che per tutto il mese di agosto, con maggiore efficacia dopo il 16, aiuta le trattative d’amore. Cambiamenti nel lavoro: si chiude una porta e si apre un portone. Non è detto che tu debba per forza rimpiangere quello che è stato. Non è detto che questo sia un problema.



