Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox tornano a farci compagnia oggi, così tutti gli appassionati di astrologia possono scoprire cosa aspettarsi. Dunque, in questo approfondimento daremo spazio ai segni d’Acqua, grazie alle indicazioni fornite dall’astrologo in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. Per scoprire cosa hanno in serbo le stelle per i nati Cancro, Scorpione e Pesci per la giornata di oggi, domenica 8 agosto 2021, non vi resta che proseguire nella lettura…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Scorpione?

Cominciamo subito il viaggio con l’oroscopo Paolo Fox con le previsioni per il Cancro. Pare proprio che tu stia progettando qualcosa di molto importante, perché tra l’autunno del 2021 e tutto il 2022, quando Giove sarà nettamente favorevole, hai deciso di portare avanti qualcosa di più. Le coppie che si vogliono bene adesso potrebbero pensare di convivere e gli inizi però sono un po’ faticosi: ritardi, magari se c’è un trasloco avviene tutto un po’ in maniera faticosa, oppure semplicemente cominci a pensare che in un certo ruolo, in un certo atteggiamento, non ti ci ritrovi più. Comunque, l’importante è sapere che questo è un cielo fertile, poi sta a noi decidere quale sia la cosa migliore da fare. Per il lavoro, crescita dall’autunno, che devi programmare da ora.

Quali sono invece le previsioni per lo Scorpione? Paolo Fox sa bene che esci da un luglio tosto, pesante. Ripensando alle prime giornate di luglio, almeno a livello astrologico, ritiene che tu sia stato molto affaticato. Ultimamente hai discusso per motivi banali: lo dice in particolare a coloro che stanno in coppia, che convivono, perché si cercano spunti da poco per non rivelare problemi più pesanti. Chi si è separato, potrebbe fare un incontro speciale. Più ci avviciniamo a settembre e meglio sarà.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo il viaggio dell’oroscopo Paolo Fox tra i segni d’Acqua con i Pesci. Il consiglio è di non buttare all’aria una storia se non ne sei del tutto convinto. Le coppie che da poco hanno avuto un figlio o da poco si sono sposate, non è che sono in crisi ma uno dei due, in particolare il segno dei Pesci, sente il peso di questa responsabilità e ogni tanto, di nascosto, tra sé e sé per non farsi sentire dal partner, pensa: “Ma avrò fatto la scelta giusta? Avrò fatto la scelta giusta per il mio futuro?”. Attenzione, rifletti bene su quello che devi fare altrimenti si rischia di perdere tempo e soprattutto colpi. La parte più critica della settimana è stata quella vissuta fra lunedì e mercoledì, mentre questa è una domenica che permette di mettere una toppa a eventuali situazioni nate male. Le intuizioni, per il lavoro, e le novità non mancheranno, ma adesso devi trovare equilibrio interiore.

