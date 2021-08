Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2021/ Gemelli, Acquario, Bilancia: le previsioni

Un dolce risveglio con l’oroscopo Paolo Fox per gli appassionati di astrologia. Sono infatti disponibili le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi, domenica 8 agosto 2021. In questo focus però ci occuperemo dei segni di Aria, quindi delle indicazioni che l’esperto di astri ha fornito tramite la rubrica su Radio Latte e Miele a coloro che sono nati sotto il segno di Gemelli, Acquario e Bilancia. Cosa aspettarsi oggi? Siete nel posto giusto per scoprirlo.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Acquario: le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda il segno dei Gemelli è il seguente. Se ci tieni a una persona, un piccolo consiglio che posso darti è di tener duro ancora per una decina di giorni, perché la seconda parte di questo mese sarà migliore della prima. Chissà che magari qualcuno non abbia già in mente un gran progetto per la seconda parte di agosto. I nuovi amori vanno bene, ma vanno vissuti part time, proprio perché in questo periodo o ci sono altre priorità o sei troppo preso dalla organizzazione o riorganizzazione della tua vita, del lavoro. Insomma, sei in pieno fermento.

Ora passiamo alle previsioni per coloro che sono nati sotto il segno dell’Acquario. Devi risolvere piccole o grandi problematiche che riguardano quel famoso cambiamento di vita, quella rivoluzione che è in corso. Non è che tu abbia bene le idee chiare su quello che andrai a fare. L’unica cosa chiara che hai nella testa è: questo non lo posso più fare, quello non lo devo più fare. Poi magari ci sono anche degli eventi esterni, delle situazioni legate al destino che ti portano a voltare pagina. Non bisogna avere paura di scoprire la realtà del futuro. In realtà, molti stanno cambiando vita, proprio perché hanno in mente delle soluzioni nuove. Un po’ di attenzione con i soldi. Devi rispondere riguardo a certe accuse che non meriti.

Bilancia, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Con la Bilancia completiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni d’Aria. La Bilancia ha una gran voglia d’amare e guardando le stelle, tecnicamente parlando, subito dopo Ferragosto inizia una fase molto bella. Se c’è un amore si conferma, se c’è una storia potrà diventare importante. Ora se tra marzo e aprile ci sono stati problemi a livello lavorativo e nel rapporto con gli altri, si può riparare il danno. L’amore premia, poi oggi la Luna è anche favorevole e tu sei molto disponibile ad amare.



