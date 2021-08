Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2021/ Toro, Vergine, Capricorno: le previsioni…

Una nuova domenica d’agosto in compagnia dell’oroscopo Paolo Fox. Ma la verità è che non c’è giorno in cui riusciamo a fare a meno delle indicazioni dell’astrologo. Dunque, anche oggi, domenica 8 agosto 2021, ci affidiamo alle previsioni che ha fornito tramite il consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Cosa devono aspettarsi i segni di Terra per la giornata odierna? Ecco cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno…

Oroscopo Paolo Fox 9-15 agosto 2021/ Classifica settimanale segni flop: leone…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

Apriamo le danze per quanto riguarda l’oroscopo Paolo Fox con il Toro. Non portare avanti provocazioni: se una persona non risponde alle tue richieste, se in amore ci sono delle perplessità, vai avanti, tanto vinci tu. Hai Venere favorevole, hai anche un cielo molto bello e lo sarà ancora di più dal 22, per le questioni di lavoro. Certo quel Saturno contrario parla di piccoli eventi negativi, magari c’è stato un cambio di forma negli ultimi due o tre mesi e devi cercare di ricuperare.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 9-15 agosto 2021/ Classifica segni Top: acquario…

Passiamo alle previsioni per la Vergine. La tua logica è vincente: come in una partita a scacchi, tu riesci spesso a bloccare l’avversario e a superarlo, affrontandolo dal punto di vista mentale. Questo è il tuo grande pregio, ma può essere un difetto quando ti innamori, perché pensiamo che in amore 2+2 non fa sempre 4, perché possiamo innamorarci di una persona molto diversa da noi. A volte perdiamo un sacco di tempo nel cercare di capire gli altri, quando gli altri si disinteressano completamente a noi. Non c’è reciprocità, ma la cosa bella di questo cielo è che con Venere nel segno tu riesci a capire gli altri. Sei uno psicologo nato, quello che chiedi in questo momento è di non travisare nulla. Emozioni in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2021/ Ariete, Sagittario, Leone: le previsioni

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox per i segni di Terra si conclude con il Toro, che è molto attivo, molto ammirato. Proposte. Poi sappiamo che quando il periodo è buono abbiamo delle richieste: noi possiamo anche dire “non ci sto”, però attenzione, perché quello che lasci oggi potrebbe non tornare domani. Quello che chiedo ai Capricorno è di essere un po’ benevoli e accomodanti. Amore molto intrigante con questa Venere attiva: quelli che stanno in vacanza potrebbero essere adocchiati o magari adocchiare una persona. Il Capricorno non si lascia andare immediatamente a grandi emozioni, ma in questo periodo secondo me, può persino perdere la testa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA