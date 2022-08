Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il lunedì

Iniziamo questo lunedì con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni. Per l’Ariete sono giorni fatti di qualche polemica, ma per questo segno tutto è una battaglia, sia in amore che sul lavoro. Con Giove nel segno c’è ancora più impeto. Per il Toro, c’è un po’ di stanchezza ma anche volgai di cambiare, anche grazie ad Urano. Presto grandi progetti per il 2023. Per i Gemelli c’è qualche piccolo fastidio e un po’ di nervosismo. Il amore, il sentimento è vivo se c’è uno scambio mentale.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, polemica

Ariete, questa Luna vi favorisce, ma in questi giorni sarete un po’ polemici, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. D’altronde questo è normale perché l’Ariete prende tutto come se fosse una battaglia, sia in amore sia sul lavoro. In questi giorni, con Giove nel segno, le battaglie sono ancora più impetuose. Difficile bloccare l’Ariete nelle sue buone intenzioni. C’è uno stress positivo, ma non bisogna esagerare perché la fatica potrebbe farsi sentire.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, progetti e…

Toro, questa tendenza a sentirsi stanchi potrebbe essere anche una questione mentale. Urano, pianeta dei grandi cambiamenti, ha iniziato a parlare di situazioni da modificare già qualche anno fa. Questo è il momento di scelte definitive: chi ha una storia d’amore può confermarla, ma chi sta da tanti anni con una persona che non merita più attenzione, potrebbe anche allontanarsi. Grandi progetti per il 2023 che potrebbero nascere proprio nei prossimi mesi. Tutto cambia e con un po’ di buona volontà, tutto riesce, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, in questi giorni c’è qualche piccolo fastidio, forse c’è un piccolo disorientamento e un po’ di nervosismo. Può capitare quando si scherza un po’ troppo. Questo segno ama essere tagliente, anche se in buona fede, ma non tutti colgono e capiscono il suo modo di fare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi bisogna stare attenti con quelle persone che non capiscono il tuo humour. Amore? Per te un sentimento è vivo e brillante quando c’è uno scambio mentale.











