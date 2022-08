Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: i pianeti

Come ogni giorno, ecco l’Oroscopo di Paolo Fox che ci dà qualche dritta su come andrà la giornata. Per la Bilancia forse c’è stata una polemica o una rottura ma la tecnica del chiodo scaccia chiodo non sempre funziona. Questo segno è più per l’amore che per una relazione part-time. Per lo Scorpione, quest’anno sarà quello dei cambiamenti. Forse ci sono già progetti e programmi e sul lavoro probabilmente arriveranno nuovi collaboratori o qualcosa che comunque porterà delle novità. Per il Sagittario, è un cielo importante: con Giove favorevole, gli incontri importanti sono più facili.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, in amore…

Bilancia, da metà maggio la situazione è cambiata come per altri segni, ma forse per te un po’ di più perché si sono infrante alcune regole. In amore forse hai messo alla porta qualcuno che non è stato troppo carino con te, oppure vuoi chiarire al meglio una relazione. Se c’è stata una polemica o una rottura, la tecnica del “chiodo scaccia chiodo” non sempre funziona, anche perché la Bilancia è più per l’amore fisso che per un amore part-time.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, i pianeti

Scorpione, un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: evita la confusione. Dall’autunno di quest’anno ci saranno dei cambiamenti ed è bene far chiarezza. Tu forse hai già in mente dei progetti o programmi. Molti si ritroveranno a lavorare con persone nuove oppure cercheranno proprio nuovi collaboratori per creare qualcosa di nuovo, che possa portare una ventata di aria presta. Attenzione all’amore, soprattutto dopo l’11.

Sagittario, hai Giove e Sole dalla tua parte: per te è un cielo veramente importante. Il Sagittario è il segno dell’esplorazione e quando ha in mente un’idea o un progetto realizzabile, sa di poter approdare a un qualcosa di importante. Con Giove favorevole gli approdi sono più facili, così come gli incontri. Occhio però, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: bisogna essere convincenti per guadagnare consensi.

