Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: le stelle

Una nuova settimana che comincia con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno ha un Giove piuttosto agitato che può portare anche a dei nemici, magari sul lavoro. Ora bisogna concedersi di più in amore e magari sul lavoro cercare delle strategie per vincere. Per l’Acquario, le stelle sono interessanti ma non tutto è chiaro sul lavoro. In amore bisognerebbe fare attenzione perché le stelle parlano di lontananza. Pesci? Chi è rimasto troppo fermo ora cerca nuove responsabilità sul lavoro. In amore i sentimenti sono delicati e vanno tenuti sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2022/ I progetti di Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, Giove agitato

Capricorno, Giove in aspetto un po’ agitato può rappresentare anche nemici. Ci sono persone che forse per motivi di lavoro o di altro genere, cercano di farti cadere. Sicuramente ti daranno filo da torcere ma dall’11, quando Venere non sarà più opposta, sarai più tranquillo. Ora bisogna invertire la rotta e concedersi un po’ di più in amore e per il lavoro cercare strategie diplomatiche, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Molto importante che adesso si pensi a una strategia per vincere.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il lunedì

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, stelle interessanti

Acquario, oggi e domani le stelle sono molto interessanti, con la Luna in sestile. Sul lavoro, non tutto è chiaro: ci saranno nuovi progetti, nuove occasioni per farsi valere, ma fino a un certo punto. Se non riesci a trascorrere molto tempo con la persona che ami oppure, adesso vuoi fare cose folli. Forse hai in mente progetti che non piacciono al tuo partner. L’Oroscopo di Paolo Fox dice di fare attenzione perché le prossime giornate potrebbero essere di lontananza.

Pesci, chi è rimasto troppo fermo nel mondo del lavoro ora cerca nuove responsabilità. Attenzione all’amore: i sentimenti sono molto delicati e tu hai sempre bisogno di essere amato e questo è il motivo per cui, in certi casi, chi non si sente particolarmente amato può cercare l’amore altrove. I Pesci spesso non tradiscono per un disprezzo, ma più una forma di conforto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 8 agosto 2022/ Cosa attende Sagittario, Acquario, Pesci e...













© RIPRODUZIONE RISERVATA