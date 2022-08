Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 agosto 2022/ I progetti di Cancro, Leone e Vergine

Cominciamo la settimana con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni. Il Cancro è in una fase un po’ critica per le relazioni di tipo lavorativo, con qualche nervosismo e forse il bisogno di trovare nuovi stimoli. Questo segno ama sentirsi parte di un gruppo perché vuole ritrovare un nido durante la tempesta. Per quanto riguarda il Leone, difficile non innamorarsi di questo segno in questo periodo. Anche in amore, però, i leone non si accontentano mai e cercano sempre di più. Per la Vergine, ci sono buone iniziative che nel 2023 potrebbero diventare realtà. I progetti più importanti partono sempre prima e questo è il momento giusto.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, fase critica

Cancro, questa è una fase un po’ critica per le relazioni di tipo lavorativo. Forse c’è necessità di trovare nuovi stimoli, nuovi accordi e forse anche nuovi soci. Comunque è una situazione completamente diversa rispetto al passato, la stessa che da maggio ti ha un po’ dato fastidio. Per il Cancro è importante sentirsi parte di un gruppo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, perché quando fuori c’è tempesta bisogna ritrovare un nido di accoglienza e comprensione.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, l’amore…

Leone, difficile non innamorarsi di te in questo momento, con Venere che a breve sarà nel segno e Giove assolutamente favorevole. Parlando proprio di sentimenti, settembre sarà un mese di incontri importanti e anche dal punto di vista personale. Infatti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, in questo momento hai una carica eccezionale. Anche in amore non ti accontenti mai delle cose semplici: ti piace sempre di più cercare chi sfugge al tuo controllo e dominio. Venere ti aiuterà.

Vergine, sicuramente avete in mente già delle buone iniziative, perché il 2023 sarà un anno molto importante. Non pensate che sia presto: spesso i progetti più belli nascono anche mesi prima e questo è un cielo fertile, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. A volte tendi a fare tutto da solo perché hai difficoltà a fidarti degli altri, ma a volte è bene affidarsi agli altri perché hai avuto un calo fisico all’inizio di luglio. Via, dunque, ai progetti in condivisione.

