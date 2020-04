Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 aprile 2020/ Ariete, Gemelli, Cancro, Bilancia

Oroscopo: le previsioni di oggi 8 aprile per Ariete e Gemelli

Ariete e Gemelli ecco quanto detto da Paolo Fox nel suo oroscopo per questo segno. Ariete: da qualche giorno il segno è indaffarato e stanco. Questa Luna opposta ha offerto già qualche dubbio nella vita. Saturno ha iniziato un transito migliore. Tutto quello che sembra difficile da gestire nei prossimi giorni sarà risolto. Questo 2020 porterà a delle scelte importanti per il lavoro e tagliare delle scelte superflue. Non sarà un anno fantastico, ma questo passaggio di Saturno in Acquario potrebbe portare a pretendere decisioni importanti in amore. Gemelli: il segno con Luna in buon aspetto a Marte e Saturno rivela una grande forza. Il rischio è che Saturno in ottimo aspetto illumini la vita facendo vedere gli angoli bui. Ora si deve agire se finora non si è fatto. E’ necessaria un po’ di attenzione sulla forma fisica.

Paolo Fox, oroscopo per Cancro e Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni di Cancro e Bilancia. Cancro: si devono sfruttare le quattro settimane prossime per capire cosa fare nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Saturno non è più opposto, poi tornerà opposto e da dicembre non romperà più le scatole. E’ un anno di liberazione perché si potrebbe gestire la vita sentimentale in maniera veritiera, non si devono accettare compromessi, o perchè si hanno in mente cose in più. Non è un periodo passionale per i single, le amicizie possono diventare qualcosa di bello. Bilancia: Venere si lega all’estro creativo e questo porta lontano. Chi è chiuso in casa ha in questi giorni una sorta di messaggio positivo che arriva dall’esterno. Portando avanti un’idea non si sbaglia e nemmeno con l’amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA