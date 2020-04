Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 aprile 2020/ Gemelli e Capricorno segni vincenti

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 aprile 2020: i segni vincenti

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni che si possono considerare vincenti per la giornata di oggi. Gemelli: la Luna in buon aspetto a Marte e Saturno porta a una grande forza soprattutto per quanto riguarda sentimenti, ma non solo in amore anche per quanto riguarda l’amicizia. E’ importante avere attorno persone che vogliono bene. Scorpione: in questa parte centrale della settimana ci sarà una carica in più con la Luna che sta entrando nel segno e porterà delle situazioni di grande vantaggio. Agosto sarà un mese molto positivo, ma manca ancora tempo prima di arrivarci. Capricorno: le persone più forti e determinante sono pronti a fare una riflessione importante. Il consiglio è quello di mantenere la calma maggiore possibile. Il vero problema del periodo per il segno soni soldi. C’è una fase molto pesante e le cose peggioreranno dall’11 in poi.

I segni in crescita per l’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina ed ecco i segni in crescita per l‘oroscopo di Paolo Fox. Toro: nella vita si deve sempre cercare di costruire qualcosa di importante. I segni di terra non solo vogliono il partner giusto ma anche fare qualcosa di utile in vista del futuro evitando di perdere tempo. Ci sono grande idee però in mente da realizzare però in estate. Cancro: si deve sfruttare il prossimo mese per cercare di fare qualcosa di importante sia in campo professionale che nella vita di tutti i giorni più in generale. Attenzione ai sentimenti che sicuramente sono importanti ma dai quali al momento si riceve solo calma piatta. Pesci: il segno ha vissuto un inizio di settimana molto pesante e nel weekend ci sono state anche delle piccole baruffe. Sono pronte novità in arrivo che potrebbero permettere una svolta importante. Le prossime 48 ore saranno importanti per chiarire quello che si desidera.



