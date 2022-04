Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 aprile 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche oggi, venerdì 8 aprile, richiamano l’attenzione degli appassionati dei segni d’Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, tramite le indicazioni fornite dall’astrologo stesso nel corso del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

Per lo Scorpione, i sentimenti sono al centro grazie a luna e Venere nel segno, avete voglia di mettervi in gioco nonostante un periodo di crisi appena superato. Il fine settimana dedicatelo all’amore, Giove nel frattempo supporterà la crescita professionale anche in prospettiva futura.

Chi è nato sotto il segno del Cancro: La Luna nel segno alimenta il vostro istinto soprattutto dal punto di vista relazione, in particolare per i single. Nei prossimi due giorni mettetevi in gioco senza tenere particolari ripercussioni e senza temere troppo le conseguenze delle vostre azioni, a volte serve un po’ di coraggio preso a due mani.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Completiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. La forza degli ultimi mesi deve essere sempre proiettata in avanti, questo venerdì può essere interessante grazie a Giove e luna favorevoli. Cogliete le occasioni del momento evitando il rischio di non sfruttare l’andamento positivo che vi caratterizza. Distraetevi dalle preoccupazioni e cimentatevi in nuovi incontri.

