Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2020/ Che giornata sarà? Ariete, Toro, Gemelli…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di martedì 8 dicembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: Dopo un 2020 ricco di difficoltà, a partire dalla prossima settimana si potrà avvertire una forte sensazione di rinascita che inaugurerà precocemente un anno nuovo ricco di novità. Già da oggi si può iniziare a percepire una maggior serenità: il cambiamento è dietro l’angolo. Toro: In queste giornate si potrebbe ricevere qualche importante conferma utile a dissipare almeno parzialmente il dubbio che sembra attanagliare diverse situazioni lavorative. Questa situazione di incertezza probabilmente si protrarrà ancora per un po’, ma riuscire a capire quali percorsi si stanno per interrompere potrebbe aiutare a vivere più serenamente. I rapporti sembrano vivere un po’ di noia.

Gemelli: La giornata di oggi sembra nascere con una Luna dissonante che potrebbe causare irritabilità e frustrazione, portando qualcuno a guardare con minor ottimismo al futuro. Nonostante questa piccola parentesi un po’ sottotono, il prossimo anno si rivelerà ricco di occasioni, per questo sarebbe bene non lasciarsi abbattere e cercare di sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno nel prossimo futuro. Cancro: Questo momento sembra invitare a compiere una importante riflessione su quali progetti si desidera portare avanti. Questa settimana vedrà sparire le opposizioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, portando una grande liberazione.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione che giornata sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Leone: La giornata di oggi sembra portare con sé una discreta energia, nonostante alcune tensioni all’interno dei rapporti familiari possano limitare il desiderio di rimettersi in gioco. é arrivato il momento di recuperare i sentimenti: la seconda parte di questo mese aiuterà a superare alcuni momenti di lontananza. Vergine: Nonostante le difficoltà che hanno riguardato tutti quanti, questo 2020 sembrerebbe essersi rivelato molto proficuo per i nati sotto questo segno e questa ultima parte dell’anno invita ad organizzare attentamente i progetti che si desidera portare avanti. Favorite le relazioni con Scorpione e Toro.

Bilancia: Pur essendo importanti, queste giornate sembrano risentire di qualche piccola difficoltà dovuta alle ansie e ai timori che stanno accompagnando i cambiamenti in atto. Buone occasioni permettere a frutto la propria creatività. Scorpione: Venere nel segno invita a dedicarsi all’amore, cercando di curare tutte quelle relazioni che negli ultimi tempi potrebbero aver avvertito qualche tensione. Sole e Mercurio in aspetto favorevole aiutano ad ottenere anche un certo recupero psicofisico utile a farsi notare in ambiente lavorativo.

Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Nonostante un po’ di affaticamento, la giornata di oggi sembra garantire una buona ripresa che si concretizzerà maggiormente nei prossimi giorni grazie al favore di Giove e Saturno. Capricorno: Cresce nei nati nel segno la determinazione di liberarsi di una situazione che si protrae da tempo e che non sembra essere più soddisfacente. Buone giornate per le idee, anche se continua ad esserci qualche piccola preoccupazione sul piano lavorativo.

Acquario: I prossimi giorni favoriranno le idee utili a promuovere un cambiamento che si realizzerà nel corso del 2021, ma bisognerà prestare attenzione a non prendere decisioni avventate e troppo drastiche. Pesci: Nonostante l’influenza favorevole di Venere, continua ad esserci una grande ricerca di stabilità per quanto riguarda l’ambito amoroso. Per evitare situazioni deludenti sarebbe meglio accompagnarsi a persone che sono in grado di comprendere la sensibilità dei nati sotto questo segno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA