Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni di Aria con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: mercoledì è interessante con la luna nel segno. Forse sarai un pò elettrico, agitato, ma con sole e mercurio favorevoli, Giove ancora attivo, è difficile che di recente non sia capitata una bella occasione, che sia nato un bel progetto, chiamate dirette, in amore colpi di fulmine. Chi cerca le occasioni cotte e mangiate, avrà un periodo complice, di solito sei tra quelli che non seguono la massa, ma dovrai cercare un compromesso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. C’è più forza, anche se vorresti più soddisfazione al lavoro o un riconoscimento. Chi ha tentato inutilmente di concludere una trattativa dovrebbe chiedere una trattativa e aspettare una risposta. Questo periodo è strano per i sentimenti, hai un grande amore ma ci sono dei contrasti. Chi vive due storie potrebbe fare una scelta importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per i Gemelli questo giorno di mercoledì la luna è forte, quindi è un periodo in cui ti puoi trovare contro qualcuno, polemiche particolari, il tuo atteggiamento ottimista fa invidia a qualcuno che magari pensa di più ai problemi. Se una storia finisce non soffrire, ora è più facile parlare di casa e figli e le coppie motivate vanno avanti, anche se non c’è un limite nella passionalità.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

© RIPRODUZIONE RISERVATA