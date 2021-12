Oroscopo Paolo Fox oggi 8 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, mercoledì 8 dicembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone: non pungolare gli altri in questa giornata, ti capita quando trovi intorno a te persone che non ritieni sufficientemente preparate e in questo giorno la reazione di una persona potrebbe essere sbagliata. Non ti scoraggiare, pensa grande recupero del prossimo anno e cerca di recuperare anche soldi, perché è il tuo punto debole. Va bene la programmazione di un matrimonio per la primavera o estate.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Spero che tu abbia tante idee in mente, ci sarà nel lavoro una revisione da fare, non essere critico; chi lavora in questi giorni sa che bisogna fare delle scelte o dei tagli. Questo periodo è importante per mettere in sesto un amore con una persona magari capricorno.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. L’ariete parte con una bella grinta e ha voglia di mettere in chiaro alcune cose, sei testardo. Devi guardare il futuro con ottimismo, tutto si può risolvere. Chi sta preparando un esame non deve cedere; chi s’impegna avrò una risposta. Chi non ha trovato l’amore deve chiedersi se lo sta cercando davvero, perché forse se c’è un lato dell’oroscopo meno soddisfatto, è proprio quello dell’ariete.

