Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox ricorda che per lo Scorpione oggi è particolare, quindi ci sono ambiguità da fare a lavoro, le spese di famiglia aumentano e questo potrebbe essere motivo di nervosismo. Le cose non cambiano da un giorno all’altro, ma potresti avere qualcuno che ti aiuta. Forse anche un miglioramento in vista, se ti esponi positivamente nei confronti dell’amore, potrebbe anche capitare.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Revisione totale della vita, quindi anche chi ha un lavoro importante sta affrontando una piccola insoddisfazione e fai un’analisi di quello che desideri, ma non ti buttare giù. Nelle coppie di lunga data si può dire che una persona è andata avanti e il partner no. E’ il mese degli amori che sono gestiti in modo strano, i prossimi mesi saranno importanti per chi vuole trovare cambiamenti.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. In questi giorni hai una grande volontà di azione, ma oggi c’è qualcosa di strano nel tuo cuore. Il settore delle amicizie è forte, chi lo sa se proprio questo diventi qualcosa in più. Sotto il periodo professionale arriva una soluzione che potresti anche anticipare, come una proposta. Attenzione solo nelle forti conflittualità che possono portare i rapporti chiusi da tempo; con gemelli e sagittario doppia prudenza.

