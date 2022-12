Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 dicembre 2022/ Ariete, Sagittario, Bilancia, Scorpione…

Anche in questo giorno di festa, l’Oroscopo di Paolo Fox ci dà le sue indicazioni. Per l’Ariete, oggi è una giornata di relax: in amore sono però diverse le situazioni in sospeso e bisogna chiarirle, facendo attenzione a Bilancia e Capricorno. Per il Sagittario Giove inizierà un transito positivo dal 20 dicembre. Inoltre chi ha interrotto un progetto potrà ora proseguirlo. La Bilancia ha la Luna favorevole ma Giove tornerà in opposizione alla fine dell’anno. Lo Scorpione potrebbe ricevere ora un bell’invito: infatti la Luna è favorevole in questo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 dicembre 2022/ Gemelli, Cancro, Capricorno, Toro: pianeti

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Sagittario, la giornata

Ariete, in questa giornata dell’8 dicembre questo segno di prenderà una pausa di relax, dedicandosi a sé stesso. Da gennaio in poi, con tutto quello che c’è da fare, è giusto mettere a fuoco obiettivi che poi saranno raggiungibili. Attenzione però alla forma: è necessario non trascurarsi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’amore, sono diverse le situazioni in sospeso: bisogna fare attenzione con Bilancia e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: pianeti...

Sagittario è un segno dello zodiaco che vuole viaggiare, vuole muoversi, vuole mettersi in gioco in tante situazioni diverse. In amore, una passione impossibile potrebbe in questi giorni prendere il sopravvento. Questo capita perché il Sagittario, come un po’ tutti i segni di fuoco, quando trova una sfida in amore si appassiona ancora di più. Come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, Giove inizierà un transito positivo dal 20 dicembre. Chi ha interrotto un progetto potrà proseguirlo da fine anno.

Oroscopo Paolo Fox: la Luna di Bilancia e Scorpione…

Bilancia, la Luna è favorevole al segno. C’è chi ha voglia di fare piazza pulita nella propria vita e dovrebbe darsi da fare. Infatti dicembre è il mese del “dentro o fuori” definitivo. Anche Giove tornerà in opposizione alla fine dell’anno. Per questo motivo i Bilancia adesso vorrebbero essere un po più sereni e tranquilli, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non bisogna però dimenticare che la serenità bisogna cercarla dentro di sé.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Scorpione, nel giro di poche ore potresti ricevere un bell’invito. Questo fine settimana nascerà con una bella Luna favorevole. Infatti tutti i blocchi causati per motivi personali e dalle incomprensioni con soci o sul lavoro, devono essere superati. In questo momento, stai facendo qualcosa di interessante. Entro primavera, ci sarà un cambiamento, che sia nello studio o sul lavoro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA