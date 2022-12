Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 dicembre 2022/ Gemelli, Cancro, Capricorno, Toro: pianeti

In questo giorno di festa, cosa succederà ai 12 segni zodiacali? Per i Gemelli la situazione astrologica è migliore: ora il segno è più sereno anche se in amore qualche dubbio è nato all’inizio del mese. Il Cancro ha la Venere opposta e chiede attenzione in amore. Ultimamente tanti si sono concentrati sul lavoro, mettendo in secondo piano l’amore. Per il Toro è un periodo di belle novità e opportunità: per le relazioni con gli altri e la forma fisica, questo è un periodo positivo. Infine il Capricorno ha stelle positive. Mercurio è nel segno e da sabato arriverà anche Venere. A Natale arriveranno anche molti altri pianeti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: pianeti...

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, l’amore…

Gemelli, ora la situazione astrologica è migliore. C’è chi ha dovuto superare un problema, chi si è sentito vittima di un’ingiustizia, ma presto anche loro potranno dire come la pensano. Ora i Gemelli sono più sereni e forse lo saranno presto anche in amore visto che, tra fine novembre e inizio di dicembre, qualche dubbio è nato, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Cancro, la Venere è opposta da sabato e chiede un po’ di attenzione in amore. Se stai accanto a una persona che ami tantissimo, ma con la quale ultimamente ci sono state delle difficoltà, non aumentare il tasso di polemica e cerca un punto di incontro. In certi casi ti sembrerà inoltre di non essere stato amato come avresti voluto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Ultimamente tanti si sono dati da fare sul lavoro e magari i sentimenti sono andati in secondo piano.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Capricorno, Mercurio…

Toro, questo è il periodo delle belle novità e opportunità, avvisa l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse qualcuno non si è sentito molto in forma ultimamente, probabilmente per colpa di questa Luna un po’ strana. A livello generale, Mercurio è tornato in aspetto buono e quindi c’è una situazione impegnativa nella quale nuovi progetti possono essere varati. Dal punto di vista della forma fisica e delle relazioni con gli altri, questo è un periodo sì.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci...

Capricorno, con queste stelle così, è difficile non ricevere una conferma positiva. Mercurio è nel segno, poi sabato arriverà Venere. A Natale ci saranno anche Sole, Luna, Venere e Mercurio. Questo significa che nonostante l’impegno c’è anche il successo. Stai facendo cose importanti e per questo hai anche qualche nemico: non manca infatti un po’ di livore nei tuoi confronti, ma è giusto che sia così. Bisognerebbe dare spazio anche all’amore: chissà che qualche Capricorno non decida un grande passo entro metà del 2023, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA