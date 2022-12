Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Acquario, Pesci: previsioni

Questo giovedì comincia con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni. Il Leone ha stelle vincenti nel lavoro e anche nei sentimenti. Oggi bisogna però fare attenzioni a non vivere storie conflittuali. La Vergine ha una Luna nervosa e ora c’è anche molto da fare per recuperare soldi. Sul lavoro forse c’è bisogno di un ritocco in qualcosa. L’Acquario ha invece una Luna favorevole: lo stress non è mancato in amore ma da gennaio ci sarà Venere nel segno. I Pesci hanno voglia di mettersi in gioco: chi ha vissuto una confusione potrebbe ora avere una bella opportunità.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, le stelle

Leone, sono stelle vincenti nel lavoro ma anche per i sentimenti, soprattutto per chi, agli inizi di questo mese ha già avuto una conferma. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia: attenzione a non vivere storie conflittuali, visto che il Leone vive spesso relazioni che sono una sorta di braccio di ferro. Sul lavoro, un trasferimento o un cambiamento dovrà essere vissuto con positività.

Vergine, questa è una Luna nervosa. Dalla seconda metà di novembre, hai dovuto occuparti un po’ di più del fisico. Se ci sono delle difficoltà, è meglio avere massimo relax, soprattutto in questo giorno di festa in cui la tranquillità è da sfruttare al meglio. C’è ancora tanto da fare per recuperare soldi, ma in amore questo è un cielo che regala un po’ più di energie, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Sul lavoro, se ci sono programmi nati da poche settimane, avranno bisogno di un “ritocco”.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, la Luna…

Acquario, c’è la Luna favorevole. Lo stress non è mancato e forse la noia ha preso il sopravvento solo nei rapporti iniziati da troppo tempo. Da gennaio ci sarà l’ingresso di Venere nel segno e questo segno è bravo a sfruttare le capacità di portare avanti grandi occasioni. Saturno, ancora nel tuo spazio zodiacale, responsabilizza e fa impegnare tanto, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Ora bisogna organizzare tutto al meglio per il futuro.

Pesci, c’è una grande voglia di metterti in gioco e tante energie. Chi ha vissuto una confusione in amore, tra fine novembre e gli inizi di dicembre, potrebbe ora avere una bella opportunità: Venere da sabato torna attiva e si va verso un 2023 di forza, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sarà un’insolita voglia di dominare la scena, magari con un innamoramento improvviso. Attenzione solo ai rapporti con Cancro, Ariete e Bilancia: questi sono segni che, in questi giorni, stanno vivendo una piccola tensione e potrebbero trasmettertela.











