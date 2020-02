Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 febbraio 2020/ Amore e lavoro: Gemelli e Pesci al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 8 febbraio 2020, sulle frequenze di LatteMiele. Il noto astrologo ha parlato nella rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere quali sono i segni al top. I Gemelli vivono due giornate molto interessanti con grandissima voglia di confrontarsi con delle persone che possono creare un vantaggio anche solo emotivo. Ha una grande possibilità il Leone con una Venere che è molto positiva e regala amore e passione ma non solo. La Vergine è pronta ad accogliere delle vittorie decisamente importanti in vista del futuro. Ecco quello che può accadere. I Pesci possono dare un cambio di passo al loro momento, ma devono confidare soprattutto per quanto riguarda il campo sentimentale. Ci sarà la possibilità di raggiungere un momento intrigante, ma si deve anche trovare la forza per scendere in campo.

AMORE – Diamo uno sguardo all‘amore seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Venere sarà nel segno del Toro dal prossimo mese, ci sarà dunque la possibilità di prendere una scelta davvero molto importante. Il Leone deve sfruttare assolutamente questa Venere intrigante che può portare a vivere momenti di grandissima passione. Presto ci sarà la forza per provare a reagire di fronte a persone che regaleranno felicità. Il Sagittario ha sia la Luna che Venere favorevoli, pronte a portare a una crescita dal punto di vista astrologico. Non è da escludere però che la passione possa riguardare anche altro oltre ai sentimenti. I Pesci possono vivere un momento di grande emozione e amore con alcune persone che potrebbero piombare nella vita all’improvviso. Attenzione perché una semplice amicizia si potrebbe trasformare in qualcos’altro. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

LAVORO – Il lavoro è un altro campo di competenza molto interessante che possiamo andare a leggere da vicino secondo quanto riguarda l‘oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia potrebbe vivere delle tensioni non facili da gestire per quanto riguarda il campo professionale, presto arriveranno delle risposte se ci sarà la forza di coglierle. Il Capricorno potrebbe vivere un momento importante, ponendo una pietra miliare all’interno di un periodo molto interessante. Si deve avere la forza di costruire qualcosa di importante. Si deve superare qualche fatica di troppo, cercando di dare la forza in un momento molto interessante. Il weekend regala delle emozioni per quanto riguarda l’Ariete che cresce sotto diversi punti di vista. Ci potrebbe essere un cambiamento molto interessante, staremo a vedere cosa accadrà giorno dopo giorno con la forza di raggiungere i propri risultati.



