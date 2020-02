Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 febbraio 2020/ Ariete, Gemelli, Capricorno e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 febbraio 2020: Ariete, Gemelli e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni Ariete, Gemelli e Capricorno. Ariete: non si è tutti convinti di quanto capitato dall’inizio dell’anno. Si è amanti dell’avventura perché molte delle cose che si devono fare sono nate in maniera un po’ troppo istintiva. Tornando sui propri passi alcune cose sarebbero state limitate. C’è da rivedere il posizionamento per quanto riguarda i sentimenti anche perché Venere ha iniziato un transito bello. Weekend con qualche emozione in più. Gemelli: si vivono due giornate con grande voglia di amare e confrontarsi con persone che rappresentano una risorsa. Si deve recuperare ciò che è stato perso l’anno scorso. I sentimenti sono premiati da ieri perché Venere ha iniziato un transito importante. Rispetto ai silenzi di gennaio febbraio ha una marcia in più. Capricorno: le storie d’amore vanno gestite con attenzione con Giove e Saturno nel segno. Si può andare avanti. Si deve superare qualche fatica di troppo. Si esce comunque vincenti da ogni complicazione. E’ un anno importante per mettere una pietra miliare nella propria vita.

Previsioni oroscopo per Toro, Sagittario e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare quelli che sono i segni di Toro, Sagittario e Vergine. Toro: Luna dissonante dice che si è sotto pressione. Il prossimo mese Venere sarà nel segno, arrivano 60 giorni per fare una scelta importante. Tutto quello che non sarà determinato entro marzo potrebbe essere tagliato. C’è bisogno di chiarezza. Sagittario: il segno non deve sottovalutare gli incontri che possono diventare importanti. Luna e Venere favorevoli sono importanti e non da tenere in secondo piano. Domenica ci sarà anche una bella situazione astrologica. Questo weekend potrebbe portare all’effetto passione. Dipende certo dall’età e dalle circostanze. La passione non è detto che si rivolga per forza ai sentimenti. Vergine: vittorie in arrivo ed è chiaro che non tutti brinderanno. Chi ha un progetto da tempo e finalmente riesce a farsi valere può contare sul doppio transito di Giove e Saturno opposto. C’è chi si lamenta senza agire. Di solito i Vergine sono molto concreti. L’anno è lungo e Giove sarà attivo per tutto il 2020. I progetti più importanti devono essere stabiliti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA