Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2020/ Scorpione, Leone, Acquario e…

Paolo Fox, oroscopo oggi 8 febbraio 2020: Scorpione, Leone e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista anche per oggi, 8 febbraio 2020, diamo uno sguardo a Scorpione, Leone e Acquario. Scorpione: giornate di fuoco impetuose e nervose. Questo segno prima di tutto dovrebbe ritrovare tranquillità interiore. Si è un po’ suscettibili e non si vuole darlo a vedere. E’ facile pensare male o credere che qualcuno è dalla parte del segno. E’ tempo di riflessione e cambiamento. Leone: il consiglio è di sfruttare Venere che vuol dire amore, passione, ricordi e emozioni. Si gioca a fare i duri, ma si è teneri e desiderosi di essere amati. Venere e Marte favorevoli promettono di più anche sul piano della sensualità. Acquario: nonostante il transito di Venere favorevole da venerdì in questo weekend si è appesantiti, forse complicazioni di lavoro e scelte particolari creano preoccupazione. Non ci si vuole complicare la vita con inutili discussione. La Luna opposta crea qualche dubbio e qualche affaticamento fisico. Si è contenti di quello che si fa ma sotto pressione.

Oroscopo, previsioni Paolo Fox per Bilancia, Cancro e Pesci

Concludiamo qui l’analisi dell‘oroscopo di Paolo Fox con Bilancia, Cancro e Pesci. Bilancia: le forzature non sono mai piaciute. Il segno sente il senso della giustizia. Se si pensa che una cosa sia giusta si porta avanti a qualsiasi costo. Chi ha un atteggiamento coercitivo potrebbe venire contro. Si deve allontanare qualche seccatore. Tensioni anche sul lavoro. Cancro: ecco un periodo in cui in amore si possono avere delle perplessità anche per chi ha iniziato una storia a gennaio. C’è accanto una persona straordinaria, ma si gioca una partita aperta. I nuovi incontri sono amicizie affettuose e non si fanno grandi progetti, magari si vive alla giornata. Con Saturno e Giove in opposizione se si ha una storia da molto tempo si deve capire se si è consolidati. Pesci: si è alla ricerca di nuove occasioni che riguardano amore, un’amicizia può diventare qualcosa di più. Ci si può liberare di un peso e si possono trovare nuove alleanze nella vita. Si vive di ricordi. Attenzione alle relazioni con gli altri. E’ un momento in cui può giocare l’emotività un brutto effetto. Attenzione a non farsi prendere dal panico e dalla paura di sbagliare.

