Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 febbraio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci…

Poteva mancare lo spazio dedicato ai segni d’Acqua nelle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele? Ovviamente no! Vediamo allora cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa lunedì 8 febbraio 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cominciamo con il segno del cancro Cancro. Questa settimana sembra preannunciarsi molto interessante sul piano sentimentale, ma una Luna in opposizione potrebbe causare qualche ripensamento. Ritrovare l’equilibrio in seguito alle grandi trasformazioni vissute non è semplice, ma l’avvicinarsi della primavera permetterà di contare su qualcosa in più.

È la volta dello Scorpione. La presenza di molti pianeti in aspetto conflittuale potrebbe portare qualcuno ad avvertire in modo particolare il peso delle proprie responsabilità, facendo nascere qualche dubbio in proposito ad alcuni percorsi. Nonostante la stanchezza, questa può essere una settimana interessante, per questo sarebbe bene non abbattersi troppo e cercare nuovi stimoli.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Dulcis in fundo, veniamo ai nativi del segno dei Pesci. Questo mese aiuterà a recuperare la fiducia verso alcuni sentimenti, riscoprendo la gioia di amare senza lasciarsi travolgere.



