Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 febbraio 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questo lunedì 8 febbraio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Guardiamo subito che novità ci sono per il segno dei Gemelli. Questo Febbraio sembrerebbe poter portare un buon recupero che permetterà di rivalersi delle difficoltà affrontate ultimamente, aiutando anche a liberarsi di alcune situazioni faticose da gestire. Per riuscire a conquistare una nuova serenità sarà bene riuscire a capire quali relazioni costituiscono un peso e quali sono invece uno stimolo interessante.

Eccoci dunque agli amici del segno della Bilancia. Dopo due anni di fermo finalmente sembra possibile ripartire, ma sarà necessario riuscire a mettere da parte alcuni timori per riuscire ad ottenere dei buoni risultati. Il mese di Febbraio aiuterà ad affrontare alcune questioni importanti abbandonando le polemiche sterili dei tempi passati.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo questa carrellata sui segni d’aria con il segno Acquario. La presenza di Mercurio, Giove, Venere e Saturno all’interno del segno sembra regalare un grande vigore, che andrebbe però canalizzato verso progetti concreti e realizzabili per non rischiare di incorrere in inutili frustrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA