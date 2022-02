Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 8 febbraio 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: fase di transizione: tanti pianeti nel segno, quindi tante questioni da affrontare. Se c’è stato un blocco nel lavoro, cerca di risolverlo entro aprile, magari mediando, cercando di accomodare la tua situazione. Tanti adesso potrebbero pensare: “Se non mi danno quello che voglio, me ne vado”, però da maggio questa situazione legata al dentro o fuori definitivo, potrebbe essere un pericolo: ecco perché dico che prima di cambiare devi valutare bene, anche per l’amore. Venere si trova nel tuo segno e non dovrebbe farti mancare delle occhiate piuttosto intriganti.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: che è stanco ma anche creativo. Se la fantasia di un Acquario viene però coperta da una nube di eccessi a livello di responsabilità, da tensioni che riguardano il lavoro si può anche far bene e si può anche avere successo nelle questioni pratiche ma poi arriva il momento in cui c’è il patatrac. Quindi cari Acquarelli importante il lavoro, importante pensare al denaro e figuriamoci, con Saturno nel segno la responsabilità raddoppia però l’amore è veramente una grande forza soprattutto per gli Acquario che vivono l’amore come un’amicizia, cioè come una sorta di appoggio per completare alcuni progetti. Adesso hanno bisogno di una persona al proprio fianco quindi grande successo nel lavoro ma quello che conta adesso è stare bene con le persone attorno: quindi conta essenzialmente il cuore.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: tra oggi e domani si può contare su qualcosa di più: mercoledì pomeriggio fino a venerdì lieve fase di stallo. Allora bando alle malinconie che ogni tanto fanno parte della tua vita. Però chi ha già una bella storia potrebbe verificare un evento, programmarlo. Io vorrei tirare su il morale anche persone che si sono separate perché con questo cielo così importante si potranno fare delle scelte utili per rimettersi in gioco. L’importante è stare meglio.

