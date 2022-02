Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 8 febbraio 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox ricorda che ha già avuto delle ricompense. Vi ricordate le indicazioni che ho dato all’inizio dell’anno? Avevo detto che questo era uno dei segni segni più forti e che fra gennaio e febbraio avrebbe avuto una grande affermazione o comunque una bella novità. Abbiamo visto che vincitori di concorsi, persone che si sono messe in vista in questi ultimi tempi appartengono a questo segno. Chi mi ascolta e non è soddisfatto deve capire se per caso c’è qualcosa che blocca: un’emozione strana, magari semplicemente un conflitto fra ciò che si vorrebbe fare e ciò che si deve fare. Ricordo che i più agitati dovranno aprire un confronto con un capo o una società: o mi dai questo o me ne vado.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: Giove attivissimo, ma basta a farti stare sereno? È una trasformazione profonda quella che sta avvenendo nella tua vita. Tu parti da una grande esitazione e forse anche da momenti di grande malinconia in cui ti sei sentito contro tutti e adesso piano piano si risale la china e si capisce che qualcosa si deve rigenerare: per esempio il desiderio di amare. Poi ci sono i problemi personali, di lavoro e certamente questi incidono sul tuo umore: devi essere un po’ più sereno.

Il Leone: nuovi incarichi, chiamate: chissà che in questa settimana non arrivi una buona notizia o stia per arrivare, dipende dal cielo personale. Le notizie che arrivano, anche quelle buone, sono sempre annunciate da un Saturno opposto, quindi tu puoi avere tanto, ma devi dare tanto in cambio, per cui l’impegno non manca, C’è da dire comunque che il Leone fermo non sa stare, ben venga quindi un confronto importante che riguarda il lavoro o l’amore.

