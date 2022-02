Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 8 febbraio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox la Bilancia cerca di fare il punto della situazione: è tornata una certa apatia. Un’apatia che è quasi una sorta di relè. Sapete quando scatta il relè in casa e salta il contatore e dobbiamo riattivarlo? È un po’ quello che è successo alla Bilancia perché all’improvviso è arrivata una notizia, un a comunicazione, qualcosa che non ti aspettavi che ha fatto saltare il tuo equilibrio. Tornerai in equilibrio? Certamente, ma in questi giorni devi agire con coraggio.

Per lo Scorpione: sente che qualcosa non va: forse questa Luna opposta sta agitando gli animi. Tu sei un segno abbastanza stanziale, ti piace stare in un posto, frequentare la stessa gente, ma adesso ti stai rendendo conto che anche muoversi non sarebbe un’idea sbagliata. Qualche Scorpioncino rivaluterà un amore del passato oppure avrà a che fare con un ex per cercare di risolvere qualche problema.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’oroscopo Paolo Fox: fra oggi e venerdì, qualche momento di tensione lo vivrà. Nelle relazioni con gli altri potresti non ottenere il massimo. Ricorda che sbagli se pensi che delle persone siano contro di te e in realtà sei tu che a volte hai delle idee talmente fuori di testa, geniali, particolari, da non essere seguite dalle persone che hai intorno.



