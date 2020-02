Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 febbraio a I Fatti Vostri/ Pesci, Vergine in crescita

Previsioni oroscopo Paolo Fox, oggi 8 febbraio: segni in crescita

Soffermiamoci sui segni in crescita per l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni de I Fatti Vostri. Vergine: cinque stelle per il lavoro, quattro per amore e fortuna. Quando un periodo è buono si può rimediare a qualche tensione del passato. Venere non è più opposta e se si è stati lontani dall’amore si può recuperare. Pesci: cinque stelle per il lavoro, quattro per amore e fortuna. Chi non vuole concedersi spesso cerca la strada del forse piuttosto che quella delle certezze perché ama stare in balia dei venti. Questo porta allo stress ma anche alla sorpresa. Tanti vivono questa attesa e forse questo potrebbe portare a trascorrere dei momenti molto particolari sia di stress che di preoccupazione.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni: i segni in fase di stallo

L‘oroscopo di Paolo Fox ora ci fa soffermare sui segni in fase di stallo. Scorpione: quattro stelle per amore e fortuna, tre per il lavoro. Il segno ha graziato anche qualcuno che ha fatto del male in amore. Di giorno in giorno si migliora e ci sarà qualcosa di buono nelle prossime settimane. Sagittario: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna proprio come ieri. Torna una bella carica. Quando si sente aria di primavera c’è voglia di mettersi in gioco. Capricorno: tre stelle in amore, quattro per il lavoro e cinque per la fortuna. C’è una relazione a cui si tiene? Si dovrà stare attenti a non fare confusione da oggi, per un minimo disaccordo potrebbe nascere una grande complicazione. Ci si deve far scivolare le cose addosso.

