Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 gennaio 2021/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

OROSCOPO PAOLO FOX 8 GENNAIO 2021: COSA SPETTARSI PER ARIETE, LEONE, SAGITTARIO

L’oroscopo Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, venerdì 8 gennaio. Il noto astrologo ha avuto alcuni spunti molto interessanti anche per quanto riguarda i segni di fuoco.

ARIETE: QUALCHE DIFFICOLTA’ SENTIMENTALE

Ariete: La giornata di oggi sembra procedere in maniera abbastanza favorevole, anche se sul piano sentimentale potrebbe nascere qualche piccola difficoltà dovuta agli eccessivi impegni. Secondo Paolo Fox e il suo oroscopo l’arrivo del fine settimana sembra garantire qualche emozione in più, ma il desiderio di concludere al più presto alcuni progetti potrebbe far nascere un po’ di tensione.

OROSCOPO PAOLO FOX: LEONE E SAGITTARIO, CHE GIORNATA SARÀ?

Leone: I contrasti che potrebbero essersi verificati nel corso di questa settimana invitano a dedicare questo week end alla ricerca di una maggior serenità, per riuscire a sostenere al meglio una situazione di grande complessità potrebbe protrarsi fino a metà Febbraio.

SAGITTARIO: CAMBIAMENTI IN VISTA

Sagittario : Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox rivelano che queste giornate invitano a farsi avanti per cercare di attuare alcuni cambiamenti sia in ambito lavorativo che sul piano amoroso. Mercurio favorevole sembra poter regalare la forza necessaria ad attuare alcuni cambiamenti molto importanti per il futuro.



