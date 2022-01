Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 gennaio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: amore e salute

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 8 gennaio 2022? Non rimane dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle saranno vostre amiche.

Paolo Fox, oroscopo 2022: Soliti Ignoti/ L'anno di Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: finalmente il fine settimana vi riporta in alto, sia sul posto di lavoro che in ambito sentimentale. Saturno nel segno alimenta la razionalità, a supporto di decisioni importanti per il prossimo futuro. I coraggiosi saranno premiati nei mesi a venire.

Paolo Fox, oroscopo 2022: Soliti Ignoti/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: previsioni

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Le polemiche al momento non sono produttive, soprattutto vista la lontananza di Venere rispetto al vostro segno. Dalla fine del 2021 siete alle prese con diverse ansie, forse la cautela al momento sarebbe consigliata. Occhio a lanciarvi in situazioni poco chiare, che nascondono delle vere e proprie trappole.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. La vitalità è finalmente verso il ritorno dopo due giorni sottotono. La Luna nel segno supporterà il week-end, soprattutto nell’ottica di nuovi incontri. Basterà capire che prospettive avete per la vostra vita.

Paolo Fox, oroscopo 2022: Soliti Ignoti/ Ariete, Toro, Gemelli: successi e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA