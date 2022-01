Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 gennaio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Torna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, grazie alle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, sabato 8 gennaio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Il week-end sarà caratterizzato sia dalla Luna che da Marte in buona posizione. In vista di maggio sono previsti ottimi risvolti dal punto di vista professionale. Importante sarà iniziare già da adesso a lavorare su più punti. Le soddisfazioni e gli incarichi degli ultimi tempi vi hanno dato molte responsabilità, attenzione quindi a non tradire le attese. Attenzione a chi vi circonda”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Diversi pianeti nel segno indicano un ulteriore coinvolgimento in più settori. Il prossimo periodo finalmente la sorte sembra sorridervi, supportando la vostra voglia di fare e lo spirito propositivo. In questo momento avreste bisogno di un maggiore supporto dalle persone che vi stanno vicino, non sempre basta la propria forza d’animo. Sono in arrivo nuovi rapporti che aprono discrete prospettive.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. La Luna nel segno vi renderà impetuosi, con un grande entusiasmo nell’affrontare diverse questioni. Avete tante situazioni da considerare, soprattutto in ambito sentimentale. Approfittate del momento per recuperare energie.

