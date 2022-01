Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 gennaio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: previsioni

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 8 gennaio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “I progetti sui quali lavorate danno ottime prospettive, inoltre Venere attiva supporta i rapporti sentimentali. Attenzione ad alcune questioni di carattere sentimentale, soprattutto per chi si è separato. Evitate i rapporti occasionali, non lasciatevi trascinare dal fascino del momento e dal coinvolgimento difficile da gestire. Siate meno razionali”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: siete spiriti riflessivi, soprattutto quando cercate di attirare l’attenzione dileguandovi. Forse state limitando il vostro essere per capire quali persone sono disposte a cercarvi. Nel fine settimana sarete alle prese con interrogativi importanti. Occhio in ambito sentimentale.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Il Cielo attuale vi porta un grande vigore, ma sta a voi cogliere l’occasione. Non date ancora credito a chi ha tradito la vostra fiducia, soprattutto se si tratta di una persona che vi ha lasciati. Anche se l’oroscopo è positivo non indica il ritorno della persona amata. Il nuovo anno è finalmente quello della svolta, sotto ogni punto di vista, sappiate riconoscere le opportunità del momento. Anche per chi si ama i progetti in vista sono di grande livello, siate propositivi. Attenzione a un leggero nervosismo portato da Marte nel segno”.

