Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2020/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 giugno 2020: Ariete e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri due segni. L’Ariete deve affrontare sfide, è nella sua natura affrontarle, spesso ci sono poi tante complicazioni ma tante volte è il segno stesso a cercarle perché attrae la lotta. Ogni sfida mette in gioco. In questi giorni con Mercurio e Giove critici si è in dubbio sui soldi. Entro fine luglio va fatta una scelta, si spera che questo non incida sull’amore. Le emozioni non mancano.

Il Toro si sente lontano dalle questioni di lavoro perché anche se sono davvero importanti l’amore prende piede. Questo però è un periodo difficile e usciamo tutti dalla crisi. Ci sono persone che più stanno in crisi e più vanno in crisi. Se si ha a che fare con qualcuno che non è convinto di quello che vuole fare con il segno si può di certo arrabbiarsi.

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox volge lo sguardo verso altri due segni. I Gemelli hanno un momento particolare. Saturno è in buon aspetto e ricostruisce però c’è un Marte dissonante che dice che si è nervosi. C’è tensione, forse un progetto che sta per partire o si vogliono fare cose nuove, ci sono casi particolari che potrebbero causare cambiamenti di vita. Venere ora si trova nel segno e spinge gli incontri.

Il Cancro a volte non è d’accordo con nessuno. Dopo una domenica polemica si parte con un lunedì particolare. Adesso ci si scontra con persone che non sono d’accordo. Si chiede una cosa ma le persone intorno non sono convinte. La Luna è importante e vale per l’oroscopo del giorno.



