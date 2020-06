Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 giugno 2020: Sagittario e Capricorno

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere quanto detto per Sagittario e Capricorno. Il Sagittario ha problemi e questioni legali da risolvere. La relazione sentimentale ha vissuto un calo, ognuno ha la sua storia ma ora ci sono forti contrasti. La situazione di netta vicinanza ha provocato grande costrizione visto che si ama la libertà. Certo è che dal punto di vista personale e lavorativi si vuole di più.

Il Capricorno ha un bel cielo per i progetti attuabili dall’autunno, molti ora sono attivi. Mesi a rallentatore e quando ci sono buone stelle è possibile recuperare molto più più velocemente. Ci sono ritardi. Non si perdono occasioni per paura. Calo sul lavoro.

Scopri l’oroscopo di Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Acquario e Pesci. L’Acquario si sente nervoso, domani la Luna è nel segno, c’è elettricità nell’aria e quando capitano situazioni simili si è agitati. Anno importante, ma giugno è il mese delle tasse e Saturno nel segno chiede soldi.

I Pesci sono in una situazione di rivelazione personale a livello fisico. Ci sono due categorie, quelli che hanno più di un amore e quelli che non hanno nulla. Se ci si fissa con la persona sbagliata si perde tempo. Si potrebbe ritrovare l’amore perduto. Sagittario Gemelli e Leone vanno riconquistati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA