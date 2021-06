Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2021/ Amore e Lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 8 giugno 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro ci si ritrova fermi sulle proprie idee, con questa luna in transito nel segno, si vuol fare ciò che vuole e non ci si mette a trattare con chicchessia. Qualcuno in questi giorni potrebbe dire che sei un po’ troppo energico e autoritario. In realtà stai cercando di ritrovare un po’ di serenità. È importante sistemare qualche problema di soldi o di lavoro.

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox ricorda che i nati sotto il segno hanno una bella luna attiva, basterà a sciogliere tutti i dubbi? Sole e Mercurio sono dissonanti assieme a Giove. La Vergine ha un grande cielo, ma in questi giorni ti fanno proprio arrabbiare, magari anche qualche famigliare. Per il Capricorno c’è un po’ di preoccupazione: se devi organizzare un evento, o devi discutere con i figli, o i figli devono discutere con i genitori, attenzione: c’è una fase di tensione che bisogna superare. Ritardi nelle questioni di lavoro.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Un riferimento importante in amore c’è: la confusione di Maggio si è dissolta, quindi cerca di essere positivo nei confronti dei sentimenti, soprattutto se hai deciso di non credere più nei sentimenti. Il Capricorno. si ritrova ad essere meno intollerante, molto caustico nell’ambito dell’amore dove ci sono delle cose che non vanno e tu potresti farle notare: cerca di esprimerle prima di di giovedì, perché andando oltre potrebbero sfociare in litigi e discussioni.

