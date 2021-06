Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci tutto su Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 8 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro l’amore può stupire i nativi del Cancro. Venere e Marte sono nel segno: il primo rappresenta l’amore, il secondo la sessualità. Improvvisamente vi sentirete attratti da una persona: l’amore arriva come una scintilla e bisogna viverle queste sensazioni speciali. Queste emozioni possono anche essere presenti nelle coppie già formate, oppure si può pensare a nuovi amori o storie parallele.

Per i Pesci se è nato un nuovo amore ti anticipo che le giornate di mercoledì e giovedì saranno confuse, poi invece tra venerdì e domenica si fa pace e si potrà vivere una nuova armonia e soprattutto una maggiore calma, che aiuterà a schiarire le idee anche in ambito lavorativo, soprattutto in vista della settimana successiva.

La salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di salute e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: giornata un po’ particolare, con la Luna in buon aspetto: cerca di dire oggi tutto quello che pensi. È una settimana di alti e bassi: evita di fare polemiche inutili, perché quando abbiamo delle stelle un po’ nervose, si rischia di sentirsi un po’ trascurati e messi da parte. Stelle importanti per organizzare un weekend di forza. Lo Scorpione è sottoposto a una fase di tensione che passerà domani. Nel weekend potrai sentirti più appagato e lasciar fluire le emozioni. Questa tua agitazione innata è positiva se convogliata verso qualcosa di creativo, verso qualcosa di emotivo, per vivere una situazione nuova: anche part-time se lo desideri.

