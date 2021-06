Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2021/ Le previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 8 giugno 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per i nati dell’Ariete, c’è una grande voglia di andare avanti e di superare molti ostacoli: quanti sono dalla tua parte? Il tuo rischio in questo periodo è di sentirti solo ad affrontare tanti problemi e le persone che hanno contato sulla tua forza, e sfruttato queste tue energie, improvvisamente non ricambiano questa dedizione. In realtà in questo momento devi cercare di stare sereno, queste sono giornate importanti ma se in amore c’è qualche contrasto cerca di essere cauto, di risolvere entro al massimo giovedì, perché fra venerdì e domenica qualche altarino potrebbe saltare e sarai più nervoso.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox bisogna cercare di vivere un’amicizia che può diventare amore, in maniera libera, perché Marte alimenterà le passioni da venerdì. Chi ha una storia da tanto tempo cercherà un po’ di ritrovarla.Per il Sagittario tanti i ripensamenti di Maggio e non tutti sono stati superati. Se arrivi da qualche delusione d’amore, potrai trovare qualcuno con cui palare e fare progetti.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro se siete del Sagittario, questo Mercurio opposto parla di tensioni per lavoro o soldi e che devi chiarire al più presto. Per il Leone se hai vissuto qualche problema in famiglia, sul lavoro, con le persone che hai attorno, probabilmente anche in questi giorni sei sotto tiro, ma da mercoledì ci sarà una ripresa. Il lavoro richiede pazienza, Saturno in opposizione parla di cambiamenti: hai raggiunto tanti traguardi e ora dovrai cercare di mantenere uno standard alto e non è facile.

