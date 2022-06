Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: le previsioni

Una giornata ricca di novità per Ariete, Toro e Gemelli. Come ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox, è un cielo tutto sommato positivo per questi tre segni. L’Ariete vive un momento con tantissime cose da fare e un impeto travolgente con davvero molti progetti e idee. I Toro cercano spazio e attenzioni e oggi è il giorno giusto per ottenerli. L’amore torna in maniera importante in questo mercoledì. Per i Gemelli, c’è qualche tensione ma nei prossimi giorni andrà meglio. Dal 23 di questo mese si sveglierà la parte passionale di questo segno, con novità magari anche in ambito sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, momento febbrile

Cari Ariete, questo è un momento particolare per voi, addirittura febbrile, con tante energie e molti programmi. Molti di voi pensano di star bene perché fanno più cose di prima, altri sono così pieni che pensano che forse fare qualcosa in meno sarebbe più opportuno. Comunque, quest’anno hai un bel cielo: Giove e Marte sono nel segno e rappresentano un impeto che travolge. Questa sera però la Luna opposta chiede di fare attenzione. Attenzione soprattutto ai rapporti non proprio chiari, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, il cielo

Caro Toro, tutto è riposto nella tua volontà. Venere è ottima in questo giorno, devi sfruttarla! Tu sei un segno sociale: ti piace metterti in mostra e ottenere spazio da chi ti piace e puoi farlo al meglio in questa giornata. Parlando di sentimenti, l’Oroscopo di Paolo Fox dice che l’amore torna in maniera importante, con Mercurio e Venere attivi nel segno. Gli obiettivi per te diventeranno sempre più importanti via via che passano i mesi e la creatività sarà fortissima.

Gemelli, questa giornata parte con qualche piccola tensione, ma il 9 e il 10 andrò sicuramente meglio. Hai varie personalità: quella più leggiadra e divertente che tutti ammirano e cercano o quella più passionale che si risveglierà a partire dal 23 di questo mese, quando Venere sarà in transito nel segno. Il tuo è un cielo di spicco, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

