Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: i pianeti

Nuovo Oroscopo di Paolo Fox in questa giornata. Come andrà per i 12 segni zodiacali? Per la Bilancia, Marte e Giove sono opposti e rivelano stanchezza e nervosismo, con cambiamenti non sempre ben accetti, ma in questo giorno c’è la Luna nel segno che va sfruttata nel modo migliore. Per quanto riguarda lo Scorpione, attenzione a sabato 11 e domenica 12. L’amore in questo periodo è un po’ limitato e bisogna fare attenzione alle questioni economiche. Per il Sagittario c’è un cielo di spicco con conferme che potrebbero arrivare a breve.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, c’è stanchezza

Bilancia, oggi la Luna entra ufficialmente nel tuo segno zodiacale e ne uscirà nella notte fra venerdì e sabato: cerca di sfruttare in questi giorni la capacità intuitiva che ti dà. Il tuo spirito è abbastanza mite, ma quando ti toccano sul tuo punto debole, allora diventi abbastanza ingestibile e sai arrabbiarti molto. Questa situazione in cui hai Marte e Giove opposti rivela stanchezza e nervosismo. Il 2022 è un anno che è partito in maniera molto interessante: da un paio di mesi però sei alle prese con cambiamenti non sempre apprezzati, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, la giornata

Scorpione, l’Oroscopo di Paolo Fox ne è certo: devi puntare sulle giornate di sabato 11 e domenica 12, perché saranno quelle con la Luna nel tuo segno. Attenzione prima di prendere iniziative a livello finanziario o economico: inoltre la posizione di Saturno adesso invita alla prudenza. L’amore è un po’ limitato in questo periodo. C’è chi ha vissuto una crisi e adesso ha paura e vive rapporti sporadici, o chi invece ha una storia importante ma discute per responsabilità o per i figli.

Sagittario, questo è un periodo di grande importanza. Ora le conferme ci sono o ci saranno a breve, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non sappiamo se sarà un periodo di successi, questo le stelle non possono garantirtelo, perché dipende dalle nostre capacità, ma il Sagittario adesso, con Giove e Marte attivi, può fare molto. Circondati delle persone migliori e sfrutta questo cielo di spicco nel migliore dei modi.

