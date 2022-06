Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: le novità

Giorni differenti per Cancro, Leone e Vergine. Come spiega Paolo Fox nel suo Oroscopo, i tre segni “estivi” vivono momenti differenti tra loro. Il Cancro ha dovuto affrontare problemi personali, fisici e non. Questi sono giorni non proprio leggeri, con un po’ di inquietudine nonostante il momento peggiore sia passato. Per il Leone è un cielo importante, con una conferma sul lavoro, mentre per l’amore c’è ancora da pazientare. Per i Vergine, invece, forse qualche problemino in famiglia, ma Venere è favorevole e aiuta proprio a risolvere questo tipo di situazione.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, giorni pesanti

Cancro, la serata di questa sera potrà essere un po’ più pesante, come d’altronde è stato pesante tutto l’ultimo periodo. Molti di voi a maggio hanno dovuto affrontare dei problemi, anche personali o fisici. Per chi si sente pigro o introverso, in questo periodo è normale: semplicemente sono state troppe le tensioni nella vita di tutti i giorni in quest’ultimo periodo e qualcuno ha pensato di fermarsi e non muoversi per evitare di combinare guai. Presto ci sarà un impeto, ma anche un po’ d’inquietudine in tutte le situazioni che vivi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, il momento

Leone, questo è un cielo sempre molto importante. Ora non abbiamo ancora in evidenza l’amore, quindi evidentemente al momento non è al primo posto ma tornerà protagonista a fine mese. Diverso il discorso per il lavoro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto chi ha un’attività in proprio o creativa. Questi dovrebbero aver già ricevuto una piccola conferma. Fai tesoro di questo atteggiamento che hai da qualche tempo, così disponibile e attento. Il Leone deve sempre avere un atteggiamento regale che lo contraddistingue.

Vergine, è un momento in cui puoi sperimentare cose nuove, però non ci si può improvvisare, anche perché sei un segno perfezionista che fa le cose che sa fare nel migliore dei modi. In famiglia forse è difficile comunicare? Alcuni sono anche fuori dal cerchio familiare e non è facile avere concretamente dei contatti con chi invece è dall’altra parte. Venere è favorevole e aiuta a trovare una via d’uscita alle solite questioni che hanno a che fare con la casa e le situazioni economiche, garantisce Paolo Fox nel suo Oroscopo.











