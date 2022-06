Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: l’amore…

Mercoledì interessante per i sentimenti e non solo per Capricorno, Acquario e Pesci. Vediamo cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Capricorno, il lavoro potrebbe dare qualche grana: c’è voglia di cambiamento anche se proprio facile non è sovvertire la propria vita. Per i sentimenti, l’amore può proteggere. Per l’Acquario, invece, c’è un cielo di recupero ma l’amore è in balia di agitazione e malintesi. Per i Pesci, sabato e domenica saranno delle giornate buone, ma qualsiasi disputa d’amore va risolta entro il 12 di giugno.

Capricorno, partiamo dal lavoro: avete un’attività che non vi piace o magari avete lavorato tanto tempo con un’azienda e ora vorreste cambiare. Il vostro problema è proprio questo: sembra che non ci sia questa facilità nel cambiamento e così adesso vivete in uno stato d’indecisione perché non sapete da che parte iniziare. L’Oroscopo Paolo Fox parla anche dei sentimenti, perché l’amore può proteggere e, se ci sono problematiche nel lavoro, sarà una persona cara a darti una mano.

Acquario, da oggi pomeriggio, fino a venerdì abbiamo un cielo di recupero. Le proposte che arrivano sono eccellenti. Questo segno ora potrà anche iniziare un progetto nuovo. Quello che è un pochino appannato è il sentimento, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Evidentemente se c’è stata un po’ di agitazione o un malinteso di coppia in questi giorni: bisogna cercare di riparare il danno. Chi si è sposato da poco o convive, deve evitare discussioni. Potrebbero esserci difficoltà a coniugare vita familiare e lavorativa, soprattutto se ci sono figli nati di recente.

Pesci, da oggi pomeriggio aumenta la capacità di analizzare le cose con calma. Lunedì e martedì sono state giornate più pesanti, con la Luna opposta ma ora sembra tornare la calma. Nonostante questo, se hai un progetto nuovo in ballo, sei pieno di tensione. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia: cerca la tua tranquillità interiore. Sabato e domenica saranno delle giornate buone. Se c’è una disputa d’amore o una persona non te la racconta giusta, sarà entro il 23 di giugno che dovrai parlare per capirsi. Weekend buono.











