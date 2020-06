Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno/ Classifica a I Fatti Vostri: segni top e flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 giugno: Scorpione e Sagittario a due stelle

Torna l’oroscopo di Paolo Fox con una sorta di classifica grazie alle solite stelline a I Fatti Vostri. Ecco quelli che sono i segni che ne meritano due. Scorpione: il segno sente che qualcosa sta cambiando nella propria vita. Non si fa riferimento solo agli ultimi tre mesi, ma si torna al marzo del 2019. E’ più di un anno che alcuni cambiamenti hanno portato sgomento. Ci sono segni fissi che in questo periodo vedranno molte cose cambiare. Sagittario: si è sempre molto forti, ottimisti e volenterosi. Ultimamente pare che niente va come si vorrebbe. E’ colpa del segno o degli altri? Secondo l’astrologo degli altri che tardano a rispondere. Si è scoperto che certi rapporti sono difficili da gestire con giornate che si amministrano e altre in cui si prende tutto di petto. In giornate come queste si prende tutto di petto.

Ariete, Leone, Vergine e Capricorno segni a tre stelle dell’oroscopo di Paolo Fox

Passiamo ai segni a tre stelle per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno 2020. Ariete: dall’inizio dell’anno il segno è in una condizione particolare di tensione e agitazione. Non tutti ma molti devono risolvere una questione legale. Se si tratti di una multa o di qualcosa di più grande si deve mettere una toppa su quanto successo. Leone: o il segno si è fatto da parte oppure in questo momento non si è contenti di una certa situazione. Saturno in opposizione porta stress che può essere più o meno grande in base all’età. Per quanto riguarda i sentimenti c’è grande impegno da parte del segno. Vergine: i fine settimana sono turbolenti, ma questo non incide sulla buona ascesa e periodo buono che si può recuperare a breve. I segni di terra sono sempre molto forti. Capricorno: ci sono dei leader che vanno forte sotto questo segno. In questo momento c’è l’occasione di elaborare nuove strategie. Tutto non sarà chiaro però tra giugno e luglio quando arriveranno opposizioni planetarie in grado di rallentare certi progetti.

Quattro stelle: Toro, Cancro, Bilancia e Acquario

Ora passiamo ai segni a quattro stelle dell’oroscopo di Paolo Fox. Toro: chi ha possibilità di emergere anche in un periodo complicato può farlo e Giove rappresenta una grande fortuna. Ci si sente rallentati perché si ha un Saturno. In qualche modo la personalità, seppur coinvolta in situazioni innovative, deve essere rivista. Cancro: bel cielo favorito nei progetti. Se c’è qualche progetto da portare avanti non si deve temere. Il cielo è bello anche per l’amore. O si trova tra luglio e agosto oppure c’è una bella persona in questo periodo con cui organizzare qualcosa di bello. L’importante è darsi da fare. Bilancia: il cielo parla di emozioni, non dico tante conferme lavorative perché c’è tanto da ricostruire. Giugno e luglio saranno mesi faticosi. Ci sono dei ritardi con Mercurio e Giove un po’ contrari, ma per i sentimenti c’è un oroscopo importante. Acquario: il segno ora è libero più che mai. Tanti hanno subito la privazione di libertà forzata ma dovuta hanno capito quanto sia importante la libertà.

Oroscopo: Gemelli e Pesci cinque stelle

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni a cinque stelle. Gemelli: si è un po’ stanchi, quasi sempre nel weekend, come per la Vergine, si deve ricucire uno strappo. Saranno due mesi importanti per fare delle scelte importanti anche per l’attività. Si è in pole position. Pesci: i dubbi saranno sanati tra luglio e agosto soprattutto con l’arrivo di una bella Venere, le distanze in amore non si accorciano pensando in maniera positiva ma bisogna parlare e dimenticare. Dal punto di vista lavorativo ci saranno due mesi di crescita importante. L’amore tarderà, ma le questioni pratiche saranno risolte a breve.



