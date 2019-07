Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 8 luglio 2019: Leone, Vergine, Bilanci, Scorpione, Ariete

Oroscopo oggi lunedì 8 luglio 2019

Come ogni giorno torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha evidenziato segno per segno. Settimana molto interessante, ma movimentata, per i nati sotto il segno dell’Ariete. Chi vive dei momenti complicati è il Cancro che ha iniziato a lavorare ed è pronto a raggiungere dei risultati molto importanti. Sono importanti e molto luminose le stelle che si propongono di illuminare la giornata dei nati sotto il segno del Toro. La Vergine deve puntare molto su questa estate perché potrebbero arrivare delle risposte interessanti. Forse è il caso di gestire tutto con tranquillità, evitando di ritrovarsi a dover fare le cose per ottenere quanto di necessario. Attenzione a commettere degli errori proprio per la fretta. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Diamo uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox partendo con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha una settimana che nasce un po’ burrascosa e quando c’è voglia di raggiungere uno scopo e un fine non si accettano rallentamenti e tutte le persone attorno si comportano in maniera veloce. C’è stato qualche piccolo contrasto e nei rapporti familiari tra genitori e figli attenti nelle problematiche che possono nascere con la Bilancia, con il Capricorno o un altro Ariete. Il Toro apre una settimana un po’ nervosa per questioni di soldi e di lavoro, un po’ perché state preparando un grande progetto e un po’ perché ora vi trovate a preparare un ritorno in scena se c’è stato un momento di eclisse negli ultimi tempi. I Gemelli vivono tutto con molta ansia e probabilmente non si aspettavano che certe situazioni sarebbero state al limite. Il Cancro agli inizi vive momenti complessi, chi ha iniziato un nuovo lavoro da poco si sente da una parte molto motivato e contento, dall’altra però sa anche di dover lottare contro la diffidenza degli altri. Questo è il vero problema. Ci sono persone che sembrano e invece lavorano contro di te e non sai di chi fidarti. Chi ha un’azienda può chiudere e aprirne un’altra. Certo è che si ha un ridimensionamento e tirare i remi in barca è necessario. L’amore premia chi si espone.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora passiamo a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha stelle importanti che sono il preludio importante di un agosto che vede molti pianeti nel tuo segno proprio nella prima settimana. È come se si volesse raggiungere un traguardo e questa è una fase breve ma importante. Tra agosto, settembre e ottobre molti Leone si giocano il tutto per tutto sia in amore che sul lavoro. La Vergine vive una settimana di recupero da un punto di vista fisico perché le varie situazioni che accadono nella vostra vita, sia che siano positive sia che si rivelino negative, tu rispondi sempre a livello fisico con un po’ di stanchezza. Per una Vergine è normale fare un esame, superarlo e poi stare male. Nella maggioranza dei casi i Vergine devono puntare su questa estate per avere un recupero emotivo, fisico e psicologico. A livello sentimentale le cose vanno bene ma non si è contenti di come si sta comportando una persona e se avete a che fare con Bilancia o Capricorno tutti i problemi sono maggiori. La Bilancia sente di non essere capita e pensa di essere stata messa da parte. Persino chi ha un lavoro importante crede che non ci siano i giusti riferimenti e poi c’è stato un cambiamento importante e radicale. Chi non ha tanti soldi o ha una situazione finanziaria sconnessa adesso è preoccupato, non è un oroscopo del tutto sereno ma non ci si deve abbattere anche perché la Bilancia è sempre un segno d’aria, quindi sa come uscire fuori dalle situazioni negative. Se si tiene a un rapporto non si discute ora ma bisogna aspettare la fine del mese. Lo Scorpione vede il passaggio della Luna nel segno nelle giornate di mercoledì e giovedì, questo non solo indica un ritorno di passione ma anche di intuizioni. Si è orgogliosi e non si chiede. Anche se magari ci si sta torcendo proprio dalla curiosità si sta sempre in silenzio che però in questi giorni pesa. È giusto che chiedano, soprattutto per i soldi. Probabile che in questi giorni si debbano rivedere alcune spese per una retrocessione che c’è stata sul lavoro oppure per una situazione che non si è sbloccata. In amore si deve consigliarti con la persona giusta.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo con gli ultimi quattro segni, Il Sagittario ha una grande ascesa entro l’estate, tutto è rapportato all’età e ai desideri. Il Capricorno ha una settimana che si apre in modo faticoso, ma tu nasci solo per faticare. Vuoi arrivare al traguardo più forte e tenace degli altri visto che voi siete una persona molto saggia. Chi taglia per le scorciatoie prima o poi si trova a cadere. In amore non ci sono scorciatoie, se una storia non funziona avrà già mostrato il punto debole in primavera. Pochi giorni per ricucire uno strappo. L’Acquario è infastidito e sente la necessità di cambiare città o vita. Le persone più intraprendenti possono fare esperienze all’estero visto che ora c’è l’estate in ballo e si può cogliere l’occasione per mettersi in gioco altrove. I contrasti ci sono e nella vita sentimentale potreste essere più stanchi. I Pesci hanno una settimana importante con belle idee, i liberi imprenditori ora possono lavorare a un progetto che sarà varato tra settembre e ottobre. Ora è poi il momento di fare due conti e fare richiesta alla banca per acquistare una cosa che vi interessa e che vi sarà utile nel lavoro.



