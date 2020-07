Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele, ecco i segni al top. Non si ferma mai l’Ariete che cerca sempre delle nuove iniziative. Si può essere considerati i grandi esploratori dello zodiaco, questo periodo c’è bisogno di persone che diano motivazione e una scossa. La Vergine magari non sarà tra i segni favoriti della giornata, ma ha una grandissima voglia di combattere che gli permette di avere lo sprint per cambiare pagina. Ci si impegna soprattutto nei riguardi di cose prettamente pratiche. Il Sagittario è tra i segni che può andare avanti bene così come lo Scorpione e l’Acquario. Senza le persone care vicine però non si va da nessuna parte, forse è il caso di capire che da soli non si può fare tutto nonostante ci sia una grandissima energia. Il problema è che a volte non si riesce a indirizzare nella maniera giusta.

Oroscopo amore: il Sagittario trova una Venere opposta che può creare delle tensioni eccessive. Il rischio è che anche nelle coppie più consolidate possa essere la noia ad avere la meglio. L’amore invece si può risvegliare per l’Ariete. Chi ha un rapporto difficile e in crisi si deve ricordare che ora può trovare l’antidoto al suo dolore. Il Capricorno non vive un grandissimo momento, dovrà aspettare settembre per avere la forza di reagire dal punto di vista sentimentale. Il Cancro rischia di trovarsi di fronte a dei dubbi di coppia soprattutto per la presenza in opposizione di Giove e Saturno. Questa grande agitazione che si sente dentro non si deve però riversare sul partner che può essere invece la persona giusta per dare un po’ di equilibrio. I Gemelli vedono nei rapporti sentimentali sicuramente una grande possibilità, magari di provare delle emozioni speciali. Nonostante questo si può cadere anche in qualche dubbio non facilissimo da gestire.

Oroscopo lavoro: l’Ariete è alla ricerca di nuove possibilità che potrebbero portare a un cambio di passo anche nelle prossime settimane. Urano alla fine del 2019 ha annunciato un cambiamento importante per il Toro. Questo si vedrà soprattutto dal punto di vista professionale, se infatti si lavora con le persone ci saranno dei cambiamenti rapidi e molto importanti. Il Leone in questo periodo è amareggiato da alcune situazioni professionali che non sono andate come si desiderava. Ci si aspettava maggiore considerazione sicuramente, ma soprattutto che una persona sempre corretta non si comportasse in maniera sleale come ha fatto. La Vergine ha voglia di combattere e si sta impegnando moltissimo a livello pratico. Lo Scorpione è molto nervoso, ma deve capire che probabilmente non è questo il momento per risolvere i propri problemi. Il Capricorno non è in un grande momento, ma da metà agosto potrà vivere un buon recupero dal punto di vista proprio del lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA