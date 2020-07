Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2020/ Toro, Leone, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 luglio 2020: Toro e Leone

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco il Toro: questa è una giornata faticosa, la speranza è che il segno sia tra gli eletti visto che è un momento importante per i segni di Terra. Questo cambiamento, già annunciato da Urano alla fine del 2019, è in corso. Se si lavora con le persone ci saranno dei cambiamenti nel gruppo. Magari si è dovuto affrontare trasformazioni che non ci si aspettava. Agosto è un mese importante per le coppie che vogliono consolidare il proprio rapporto.

Leone: il segno è amareggiato da alcune questioni di lavoro che non sono andate come si voleva. Ci si aspettava maggiore considerazione ma non che qualcuno si comportasse in maniera sleale. Questa giornata è di riflessione.

Oroscopo: Acquario e Pesci cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci sull’Acquario: il segno è forte ma irascibile. Da alcuni mesi chi non fa la vita che vorrebbe sente dei fastidi fisici, psicosomatici. Se c’è qualche problema di denaro e si vuole cambiare ma non ci si riesce è il problema di molti.

Pesci: con la fine di luglio termina questa stagione un po’ pesante per i sentimenti, si potrebbe definire contrastata. Agosto sarà un grande mese di forza. Se da primavera è arrivata nel cuore agitazione è normale che non si creda ora nei sentimenti. Si dovrà dare una svolta alla vita amorosa. Per il lavoro si è piuttosto ottimisti.

