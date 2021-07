Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 8 luglio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i Pesci secondo l‘Oroscopo Paolo Fox si recupera. Luglio e Agosto sono mesi di verifica, per esempio se è nato un amore tra maggio e giugno o comunque se tu vuoi capire e quanto la persona ci tenga a te, questo è il momento giusto per verificare. Ancora di più dopo il 22 di questo mese. È molto importante che oltre a seguire l’istinto, quindi a farti piacere una persona perché è bella, perché ha delle belle forme, tu ti emozioni anche dentro grazie allo studio della mente. Insomma, ora hai bisogna di una persona che sì ti affascini, ma che ti capisca. Molto probabile che gli amori nati solo sul colpo d’occhio vivano una revisione. Chi si è separato e per ora non si vuole impelagare in altre storie, diverso discorso per il lavoro dove puoi avere una promozione o un cambiamento entro fine anno, ma bisogna lavorarci fin da adesso. Per il Cancro l’autunno è meta di grandi innovazioni, l’amore ottiene riscontri e coloro che sono innamorati potrebbero entro il prossimo anno fare un grande passo: chi è solo si guardi attorno.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di lavoro per i Scorpione: hai una bella grinta: quella che non c’è stata lunedì. Ogni tanto ti arrabbi, tu sei un cavallo pazzo, sei un tipo che comunque quando ha voglia di fare le cose non si ferma. Ricordo sempre questa dualità che spesso e anche un po’ particolare da affrontare, la tua personalità è composta da una sezione dolce e disponibile del segno d’acqua e poi però nella tua personalità c’è anche un’implicazione aggressiva verbalmente piuttosto nervosa perché hai una dominante Marte. Quindi ci sono giornate in cui veramente vorresti mandare a quel paese tutti, ed altre in cui capisci che forse hai esagerato. In realtà, quando dormi male, quando sei molto stanco affrontare i problemi diventa più difficile. Adesso stiamo un po’ meglio rispetto all’inizio della settimana.

Infine il Cancro: apparirai lunatico e agitato, sei un po’ arrabbiato perché un certo progetto è in ritardo, magari solo di una settimana. Per esempio se c’erano delle cose che dovevi ottenere, per esempio chi deve mettere a posto casa e ha a che fare con degli operai o delle consegne registra un ritardo.

