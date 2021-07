Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021/ Lavoro, Salute per Gemelli, Bilancia, Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 8 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, salute e amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli Venere e Marte favorevoli indicano un grande momento per i rapporti con gli altri e grandi emozioni che possono riguardare anche l’amore. Tanto che chi ha il cuore libero e non si pone limiti in questi giorni potrebbe fare anche delle conoscenze particolari.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox la Bilancia si sente stanca, stranita, e un po’ agitata. Questa Luna contraria invita a fare le cose più importanti, ora potresti non sentirti tranquillo sereno, direi di stare attento. Piccole tensioni nascono anche per motivi banali, perché magari il partner ti rimprovera che sei sempre troppo presente, che dici troppe cose. Per l’Acquario è un’esperienza che conta accettare una trasformazione, se intorno a te ci sono persone che non crescono, ovvero, vogliono rimanere come erano prima, inevitabilmente ti troverai di fronte ad estranei o comunque a persone che non seguono più le tue direttive. Questo può creare problemi negli amori di lunga data o in qui da tempo c’è scarsa comprensione. C’è una problematica sentimentale? Affrontarla con coraggio anche a costo di dire tutto quello che pensi, nella vita il cambiamento è crescita, tu sei pronto a cambiare e sei cresciuto per questo.



Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: sei molto più forte livello di idee e di progetti, ma ricordo che questo anno è iniziato in maniera emblematica, in maniera anche molto enigmatica, meglio.

Per la Bilancia in questo momento ti senti molto forte ed è normale che sia così, Saturno in buon aspetto, però anche nei momenti di grande forza non bisogna stuzzicare troppo il destino, pretendere troppo dal fato. Recupero generale anche a livello fisico domenica.. I Gemelli: c’è una grande creatività e va sfruttata, questo è il segno dell’arte e dell’estetica ma anche della capacità di trasformarsi. Perché i Gemelli sono in grado di fare qualsiasi cosa volendo.

