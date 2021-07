Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 8 luglio 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su lavoro e salute

Per i nati dell’Ariete, una Luna dissonante inaugura una giornata in cui non ci sono grandi tensioni insuperabili, però è probabile che qualcosa non vada per il verso giusto. In realtà in questo momento di grande ricostruzione della tua vita è normale avere un po’ di fretta, cercare di risolvere tanti guai.

Oroscopo Paolo Fox 7-8 luglio 2021/ Leone agitato, Pesci e Sagittario a dieta!

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox forse è un po’ meno positiva la situazione lavorativa. Anche chi ha avuto grandi occasioni o magari incarichi importanti ha sostituito una persona e ora deve far vedere di valere quanto chi non c’è più. In questo momento tutto sembra competitivo, se si è chiuso una situazione di lavoro e bisogna ripartire non bisogna fare meno di prima. Il cielo dei sentimenti è positivo, se si può sarà bene parcheggiare la situazione lavoro e godersi l’amore.. Per il Sagittario potreste organizzare qualcosa di bello per domenica perché la Luna sarà molto attiva. E qui, devo dire che tutti coloro che vogliono vivere un amore non devono stare fermi. Se i sentimenti, come credo, sono stati messi un po’ a repentaglio da queste stelle e soprattutto all’inizio dell’anno, adesso si parte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2021/ Amore, Salute e Lavoro per Cancro, Scorpione

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, cosa dice l’amore

Secondo l’oroscopo Paolo Fox in amore se siete del Leone, innamorarsi all’improvviso è probabile, possibile e auspicabile. Venere e Marte si trovano nel segno, c’è una grande voglia di amare. Per il Sagittario addirittura c’è chi è in crisi dalla primavera dell’anno scorso, comunque non sta pensando all’amore perché ha altre priorità. Estate molto importante per chi vuole riabilitare il proprio cuore. Progetti di lavoro da verificare, io direi, in questi giorni cercate di farvi confermare un accordo, un contratto se possibile. Per l’Ariete bisogna ricordare che i nati sotto questo segno si troveranno di fronte a oltre due anni di grande recupero. Il top lo avremo nel 2023 con Giove nel segno ma già da adesso bisognerà ripartire. In certe vicende sentimentali ti senti comunque meno oppresso e molto libero.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 luglio 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA