Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021/ Toro, Vergine, Capricorno che dicono le stelle

Per questo giovedì 8 luglio 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: amore e salute per Toro e Vergine

Il Toro si troverà in conflitto con il partner, magari in maniera banale: devi rispondere in prima persona a certe situazioni mentre il partner si mette sempre in mezzo. Consigliato rimandare ogni discussione eventuale a domenica.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per la Vergine amore nella norma, non ci sono grandi stimoli ma Luglio e Agosto saranno mesi di recupero per i cuori solitari. A volte si pensa che il Capricorno sia un po’ ostile all’amore, in realtà il Capricorno non vuole essere incastrato e quindi tutto quello che ha a che fare con smielosaggini, situazioni troppo appiccicose non fa bene al Capricorno. In questo momento bisogna discutere , certo, di lavoro ma anche i sentimenti contano.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sul lavoro?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. Questa Luna un po’ particolare dice che non devi pensare solo all’ambizione, che non esiste solo il lavoro, ma soprattutto per l’uomo Capricorno quasi sempre è così. Al Toro questo 2021 sta togliendo qualcosa: un progetto, un programma, una soluzione, però ultimamente non sei stato troppo bene o comunque hai detto delle cose che hanno creato un po’ di scompiglio o un po’ di maretta. Per la Vergine 48 ore di recupero dopo il 22 di questo mese finalmente si mettono in chiaro tante questioni contrattuali perché c’è stato un tira e molla. Per i più fortunati è stato positivo perché magari si concluderà un accordo a favore anche a livello economico, per quelli invece che devono trovare un accordo perché sennò resterebbero senza nulla dopo il 22 bisognerà cercare accorciare le distanze da un accordo, da una persona o da un campo, mediare.

