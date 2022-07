Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 luglio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: la giornata

Tocca a Ariete, Toro e Gemelli: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di venerdì 8 luglio 2022.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per l’Ariete

Ariete: Non pensate più a quello che vi è successo negli ultimi due giorni perché vi hanno fatto arrabbiare. Vi arrabbiate perché vi contraddicono, ma siete sicuri di avere sempre ragione? Non voglio inimicarmi tutti gli Ariete, ma voi quando sentite che una cosa è giusta cercate di imporla anche agli altri. Secondo l’oroscopo Paolo Fox bisogna fare buon viso a cattivo gioco, cercare di andare avanti così, anche se siete presi da talmente tante cose, che una piccola problematica diventa una montagna insormontabile. Sarà possibile sperare in una nuova apertura e domenica sarà una giornata sì.

La giornata di Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Se qualcuno pretende troppo o tende ad “allargarsi”, oggi lo ridimensionerete con pochi convenevoli, perché scappa la parola in più e non volete essere sopraffatti da chi non meriterebbe nemmeno la vostra attenzione. Prudenza perché se siete in famiglia e le persone coinvolte sono figli o il partner, a cui dovete rispetto e amore, le cose cambiano. Siete più insofferenti. Se una storia finisce, non si soffre, se si definisce, si consolida.

Gemelli: Avete una grande voglia di emergere. Attenzione solo alle questioni di carattere economico, perché fino al 18/19 probabilmente dovrete spendere qualcosa di più. I lavoratori dipendenti potrebbero prendersela con un capo, decidere di cambiare qualcosa: Giove favorevole aiuta qualsiasi novità. Spero che il vostro umore sia positivo: organizzate qualcosa di importante fra oggi e domani.

